Потери ВС РФ в июле снизились, но превышают 1000 человек в день: в Британии назвали причину

По данным аналитиков, в мае фиксировался рекорд и оккупанты теряли ежедневно 1262 человека. Теперь же ситуация слегка изменилась и это может быть связано с укреплением позиций противника на Харьковщине.

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Российские оккупанты продолжают попытки давления на позиции украинских защитников по всей линии фронта и несут при этом колоссальные потери. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

По данным аналитиков, среднесуточные потери ВС РФ, включая убитых и раненых, за последние 2 месяца снизились. Если в мае был максимум — 1262 человека в сутки, то в июле эта цифра составила 1140.

"Несмотря на это снижение, последние три месяца стали самыми дорогостоящими для российских войск с февраля 2022 года, согласно отчетам украинского Генштаба. Снижение среднесуточного показателя, вероятно, свидетельствует о том, что российские войска укрепляют позиции на харьковской оси", — говорится в сообщении.

Отдельно представители британской разведки добавил, что такой новый подход усилил давление на линию фронта. Эффективная украинская оборона и недостаток подготовки ВС РФ снижает способность оккупантов использовать любые тактические успехи в более широких оперативных достижениях.

"В августе 2024 года число российских потерь, вероятно, продолжит превышать 1000 человек в день, поскольку Россия продолжает наступательные операции на широком фронте от Харькова на севере до села Работино на юге Украины", — подытожили аналитики.

В британской разведке рассказали, почему потери ВС РФ в июле снизились Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 17 июля сообщалось, что ВС РФ под Покровском не используют технику и несут потери, хоть "мясные штурмы" временно на паузе. По словам главного сержанта батальона 47-й ОМБр Рустама, за последний месяц противник остался без значительного количества техники, что отразилось на его возможностях. При этом погодные условия совершенно не влияют на ход боевых действий.