Путин удвоил премию за призыв в армию, поскольку российские военные потери растут, — СМИ

Согласно указу президента РФ, новобранцы получат единовременную выплату в размере 400 000 рублей (около 4600 долларов США или около 188 тысяч гривен) до конца года.

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Глава Кремля Владимир Путин поручил чиновникам удвоить премию для тех, кто готов присоединиться к российской армии, чтобы воевать против Украины. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, это является новым доказательством того, что ВС РФ испытывает трудности с выполнением планов по набору новобранцев.

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Сообщается, что согласно указу президента РФ, новобранцы получат единовременную выплату в размере 400 000 рублей (около 4600 долларов США или около 188 тысяч гривен) до конца года. Путин также призвал региональные власти выплачивать сумму, сопоставимую с федеральной, которая ранее была установлена ​​в размере 195 000 рублей (примерно 91 тысяча гривен).

Издание пишет, что российские военные понесли огромные потери с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

Так, согласно западным оценкам, число убитых и раненых с российской стороны достигло 500 000 человек.

В материале говорится, что "ускоряющаяся гонка" за выплатами среди российских регионов с целью убедить людей вступить в армию усугубила нехватку рабочей силы в перегретой экономике, заставив предприятия повышать зарплаты, чтобы конкурировать.

Ранее журналисты NYT писали, что Украина призывает в армию 30 тысяч человек в месяц. Мобилизационный толчок пока не значительно укрепил Силы обороны на поле боя. Многие призывники все еще завершают процесс подготовки и не прибыли на фронт.

Также в ISW сообщали, что в РФ придумали новый способ привлечения "контрактников" без мобилизации. В Госдуме уже раскритиковали идею, обеспокоившись, что на это не хватит денег. По данным росСМИ, ряды ВС РФ теперь пополняют зависимые от азартных игр.