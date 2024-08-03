Втрати ЗС РФ у липні знизилися, але перевищують 1000 осіб на день: у Британії назвали причину

За даними аналітиків, у травні фіксувався рекорд і окупанти втрачали щодня 1262 людини. Тепер же ситуація злегка змінилася і це може бути пов'язано зі зміцненням позицій противника на Харківщині.

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Російські окупанти продовжують спроби тиску на позиції українських захисників по всій лінії фронту і зазнають при цьому колосальних втрат. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За даними аналітиків, середньодобові втрати ЗС РФ, включно з убитими і пораненими, за останні 2 місяці знизилися. Якщо в травні був максимум — 1262 людини на добу, то в липні ця цифра склала 1140.

"Незважаючи на це зниження, останні три місяці стали найдорожчими для російських військ з лютого 2022 року, згідно зі звітами українського Генштабу. Зниження середньодобового показника, ймовірно, свідчить про те, що російські війська зміцнюють позиції на харківській осі", — ідеться в повідомленні.

Окремо представники британської розвідки додали, що такий новий підхід посилив тиск на лінію фронту. Ефективна українська оборона та нестача підготовки ЗС РФ знижує здатність окупантів використовувати будь-які тактичні успіхи в ширших оперативних досягненнях.

"У серпні 2024 року кількість російських втрат, імовірно, продовжить перевищувати 1000 осіб на день, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до села Работине на півдні України", — підсумували аналітики.

У британській розвідці розповіли, чому втрати ЗС РФ у липні знизилися Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що ЗС РФ під Покровськом не використовують техніку і зазнають втрат, хоч "м'ясні штурми" тимчасово на паузі. За словами головного сержанта батальйону 47-ї ОМБр Рустама, за останній місяць противник залишився без значної кількості техніки, що позначилося на його можливостях. При цьому погодні умови абсолютно не впливають на перебіг бойових дій.