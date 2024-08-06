"Голчасте" просування та наступ групами: експерт про тактику РФ на Покровському напрямку

Російські військові можуть дозволити собі великі втрати серед особового складу, що дає їм перевагу над українськими оборонними підрозділами.

Related video

Російські війська здійснюють поступові "голчасті" просування, уникаючи відкритих просторів та діючи невеликими групами на Покровському напрямку. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в етері телеканалу FREEДОМ.

За його словами, окупанти рухаються вздовж посадок та бояться виходити на відкриту місцевість, а бойові дії здійснюють невеликими групами. Ворог може дозволити собі значні втрати, що дає їм перевагу над українськими оборонними підрозділами. Грабський наголосив, що саме з цим пов’язана запеклість боїв на Покровському напрямку.

Експерт нагадав про використання Росією авіаційних бомб (КАБів) та артилерії, що перетворюють місцевість на "місячний пейзаж". Це також сприяє їхньому просуванню на Покровському напрямку, де висока динаміка та активність бойових дій ускладнюють створення міцних укріплень.

Крім цього, особливості рельєфу, зокрема лісостепова зона, та тиск противника — ще дві причини, чому тут не вдається створити капітальні укріплення, які мають бути на відстані. У такій складній ситуації опинилися українські військові, які намагаються стримувати ворога, тому на цьому напрямку є тактична втрата територій.

"З цим пов’язано те, що ми (українська армія, — ред.) зараз переходимо до такої маневрової війни невеликими групами. І противник просто банально, маючи більше ресурсів, може собі дозволити маневрову війну на більшій кількості напрямків, намагаючись розосередити наші війська. І з цим пов’язана складність бойових дій", — наголосив Грабський.

Раніше у Defense Express заявили, що російські окупанти, побачивши свої успіхи на Покровському напрямку вирішили зосередити тут основний удар.

28 липня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що на Покровському напрямку зараз найважча ситуація. ЗС РФ намагаються просуватися з використанням авіації на цій ділянці фронту.