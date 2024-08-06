"Игольчатое" продвижение и наступление группами: эксперт о тактике РФ на Покровском направлении

Российские военные могут позволить себе большие потери среди личного состава, что дает им преимущество над украинскими оборонительными подразделениями.

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Российские войска осуществляют постепенные "игольчатые" продвижения, избегая открытых пространств и действуя небольшими группами на Покровском направлении. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, оккупанты движутся вдоль посадок и боятся выходить на открытую местность, а боевые действия осуществляют небольшими группами. Враг может позволить себе значительные потери, что дает им преимущество над украинскими оборонительными подразделениями. Грабский отметил, что именно с этим связана ожесточенность боев на Покровском направлении.

Эксперт напомнил об использовании Россией авиационных бомб (КАБов) и артиллерии, которые превращают местность в "лунный пейзаж". Это также способствует их продвижению на Покровском направлении, где высокая динамика и активность боевых действий затрудняют создание прочных укреплений.

Кроме этого, особенности рельефа, в частности лесостепная зона, и давление противника — еще две причины, почему здесь не удается создать капитальные укрепления, которые должны быть на расстоянии. В такой сложной ситуации оказались украинские военные, которые пытаются сдерживать врага, поэтому на этом направлении есть тактическая потеря территорий.

"С этим связано то, что мы (украинская армия, — ред.) сейчас переходим к такой маневренной войне небольшими группами. И противник просто банально, имея больше ресурсов, может себе позволить маневровую войну на большем количестве направлений, пытаясь рассредоточить наши войска. И с этим связана сложность боевых действий", — подчеркнул Грабский.

Ранее в Defense Express заявили, что российские оккупанты, увидев свои успехи на Покровском направлении решили сосредоточить здесь основной удар.

28 июля спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что на Покровском направлении сейчас самая тяжелая ситуация. ВС РФ пытаются продвигаться с использованием авиации на этом участке фронта.