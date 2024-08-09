"Готовимся ко всему": начальник МВА рассказал, как изменилась тактика обстрелов Покровска

По словам начальника МВА, во время последних трех обстрелов по Покровску было выпущено одиннадцать ракет С-300, а также использованы КАБы и РСЗО.

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В течение января-февраля российские оккупанты использовали для обстрела Покровска Донецкой области ракеты С-300, "Торнадо" и "Искандеры". Однако, в последнее время враг начал применять преимущественно реактивные системы залпового огня (РСЗО). Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в интервью "УНИАН" рассказал об изменениях в тактике обстрелов города со стороны российских оккупантов.

"Последний месяц уже к нам долетают КАБы — УМПБ Д-30 СН. Если говорить о трех последних обстрелах, у нас было одиннадцать ракет С-300, потом были КАБы и РСЗО", — отметил он.

По словам Добряка, это свидетельствует о расширении номенклатуры вражеского оружия.

Кроме того, начальник МВА высказал мнение относительно возможных боев за Покровск в непосредственной близости. Он отметил, что город готовится к любому развитию событий. По его словам, совместно с военными разрабатываются планы действий.

"Я же не военный специалист. Мы готовимся ко всему. Поэтому, независимо от того, что я думаю, мы все равно должны действовать, и мы действуем вместе с военными. За каждым городом в Донецкой области закреплена соответствующая воинская часть. Там разрабатывают план действий по обороне города и, согласно ему, нам дают задания, которые мы выполняем, в частности роем окопы", — рассказал Добряк.

Напомним, 8 августа немецкий аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что ВС РФ захватили Сергеевку и приблизились к Покровску.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что российские войска стремятся оккупировать Торецк и продвинуться к Константиновке, а Покровск, который является воротами в Днепропетровскую область является походной задачей.