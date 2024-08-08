РФ захватила еще одно село и оказалась в 15 километрах от Покровска: ситуация на Донбассе (карта)

В начале 2024 года российские военные стояли в 28 километрах от Покровска на Донбассе. По словам эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, за неделю враг продвигается на пять километров.

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Вооруженные силы Российской Федерации стоят в 15 километрах от Покровска Донецкой области. Оккупантам удалось захватить Сергеевку. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

После оккупации Авдеевки враг начал наступать на северо-запад. В частности, ближайший крупный город на этом направлении — Покровск. Этот населенный пункт является важным логистическим пунктом для ВСУ, ведь оттуда открывается "дорога жизни" в Часовой Яр и поставляются другие передовые части.

В начале 2024 года россияне стояли в 38 километрах от Покровска, тогда как сейчас приблизились к городу на 15 километров.

"Российская армия вторжения захватила село Сергеевка Донецкой области. До Покровска 15 км", — сказал Юлиан Репке.

Он отметил, что за неделю на этом направлении оккупанты продвигаются 5 километров в неделю, тогда как украинская оборона якобы "частично разрушается".

ВС РФ захватили Сергеевку

Покровское направление: данные Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении наблюдается напряженная ситуация. Идут ожесточенные бои в районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки. По состоянию на день 8 августа, оккупанты совершили десять попыток штурма позиций Сил обороны. Бои продолжаются в пяти локациях.

Напомним, 8 августа военный эксперт, полковник Сергей Грабский сообщил, что для оккупантов Покровск на Донбассе — это "ворота" на Днепропетровщину. Кроме этого, для врага важен Торецк.

7 августа украинский военный Станислав Бунятов рассказал, что ВСУ кое-где приостановили оккупантов на Покровском направлении. Однако активность россиян не уменьшается.