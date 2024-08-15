ВС РФ применяют тактику малых групп на фронте: обозреватель объяснил ее необходимость (видео)

У врага живая сила превышает потенциал в боевой технике. По словам военного обозревателя, Россия увеличивает выплаты, чтобы привлечь больше людей в армию.

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Вооруженные силы Российской Федерации используют на фронте тактику малых групп из-за недостаточного количества военной техники. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире FREEДОМ 14 августа.

"Тактика использования "мясных штурмов", или, более нейтрально выражаясь, тактика атак малыми группами, преобладает. Мы можем об этом говорить не только на Покровском участке. Можем смело утверждать, что подобная тактика используется и на других участках фронта", — сказал Денис Попович.

По его словам, речь идет о районе Часового Яра, Торецком направлении и тому подобное. Попович отметил, что эта тактика преобладает у врага из-за недостатка военной техники и ее активного уничтожения на фронте.

Сейчас же на поле боя доминируют беспилотники, они уничтожают боевую технику. В частности, с экономической точки зрения стоимость танка и затраты на его изготовление несопоставимы со стоимостью дрона и их количеством, рассказал Попович.

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Эксперт отметил, что у врага живая сила превышает потенциал в технике. В России много людей, поэтому их можно призывать. Попович отметил, что для этого российские власти уже увеличивают выплаты, чтобы привлечь людей для подписания контрактов с ВС.

"Поэтому они рассматривают людей как ресурс, который можно использовать более щедро, чем технику", — добавил военный обозреватель.

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Напомним, 9 августа начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что для обстрела Покровска оккупанты начали применять РСЗО, тогда как ранее использовали ракеты С-300, "Торнадо" и "Искандеры".

3 августа военно-политический обозреватель, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий рассказал, что ВС РФ не прекращают тактику террора и уничтожают целые города на Донбассе. Так, оккупанты пытаются дойти до крупных населенных пунктов.