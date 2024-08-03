Боев за крупные города на Донбассе не миновать, но это затянется на годы, — Дикий

По словам ветерана российско-украинской войны, оккупанты уничтожают крупные города и превращают их в зону боевых действий. Такая тактика прослеживалась в Бахмуте и Авдеевке, а теперь войска противника приблизились к Часовому Яру.

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Российские оккупанты полностью разрушают украинские города и села по всей линии фронта при помощи авиабомб, однако сейчас силы противника сосредоточены на Донецкой области и хотят продвигаться к крупным населенным пунктам. Об этом в эфире "24 канала" заявил военно-политический обозреватель, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

По его словам, некоторые населенные пункты сегодня существуют лишь на карте, ведь ВС РФ не прекращают тактику террора и уничтожают целые города. На данный момент вражеские войска пытаются дойти до крупных населенных пунктов Донбасса, чтобы прифронтовые города стали полем боя.

"Вспомним Бахмут, Авдеевку – в обоих случаях закончилось тем, что россияне просто снесли эти населенные пункты и так их заняли. Но Авдеевка с населением до войны 16 000 тысяч человек забрала у оккупантов 4 месяца, а Бахмут с населением до 70 000 тысяч забрал 10 месяцев", — заявил Евгений Дикий.

В городе Часов Яр ситуация сегодня повторяется, ведь к нему российские оккупанты подошли достаточно стремительно, но перед городской застройкой остановились. В последние 3 месяца бои ведутся лишь в восточных кварталах — в центре вражеских войск нет.

В связи с этим ветеран российско-украинской войны убежден, что городская застройка — гораздо лучше, нежели любая возведенная фортификация, ведь она больше. При этом бои в городской застройке с другой стороны будут означать, что десятки тысяч людей необходимо будет эвакуировать, а после войны восстанавливать огромные города.

"Нам уже не миновать боев за большую Донецкую агломерацию: Покровск, Константиновка, возможно, даже Славянск, Краматорск, Дружковка. Но бои за эту агломерацию могут занять очень долгие месяцы с вариантом на годы", — подытожил Евгений Дикий.

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Напомним, 2 августа сообщалось, что ВС РФ "удлиняют фронт" и быстрее перебрасывают войска в Донецкой области, написали в ISW. По мнению американских аналитиков, в центральной группировке войск РФ создана более гибкая структура командования и управления — отсюда возможности, которых прежде не было ни у одной оккупационной группы. Теперь тактические уязвимости в линии обороны Украины могут появляться быстрее.

3 августа в ВСУ назвали самый "горячий" участок фронта на Донбассе. По словам командира экипажа БПЛА Андрея Отченаша, ситуация на поле боя сложная, ведь противнику удалось накопить определенные резервы. В то же время действия Сил обороны приводят к тому, что продвижений у оккупантов нет.