Могут пытаться заходить в Торецк: ВС РФ продвинулись в двух селах на Донбассе, — DeepState

По данным аналитиков, противник имеет тактические успехи рядом с Торецком и могут находиться всего в 100 метрах от него. В Генштабе также сообщали о попытках штурмов населенного пункта.

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Российские оккупанты продолжают давить на позиции украинских защитников по всей линии фронта, в том числе на Донбассе. Представители аналитического проекта DeepState рассказали, где у противника могли быть успехи.

По информации аналитиков, ВС РФ удалось продвинуться в населенных пунктах Зализное и Желанное в Донецкой области, что можно заметить на опубликованной в сети карте. Противник пытается как можно ближе подобраться к городе Торецк.

Перед этим в DeepState также сообщали о том, что российским оккупантам удалось продвинуться еще ближе к Торецку и к нему остается якобы всего 100 метров. Все из-за возможных успехов в населенном пункте Зализное.

"Линия боевого столкновения уточняется, но враг однозначно имеет тактические успехи и уже может пробовать заходить в сам Торецк", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты могли продвинуться в двух населенных пунктах Донбасса Фото: DeepStateMAP

На счет населенного пункта Желанное много информации не было на момент публикации материала. В Генеральном штабе ВСУ лишь написали, что на Покровском направлении украинские защитники смогли отбить 36 атак за последние сутки. В том числе и в районе села Желанное.

Про Зализное в командовании написали, что ВС РФ 24 раза пытались прорвать оборону на Торецком направлении, в том числе возле Нью-Йорка.

Российские оккупанты могли продвинуться в двух населенных пунктах Донбасса Фото: DeepStateMAP

"За прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в частности сбросил 114 КАБ. Кроме этого, совершил 4693 обстрела, из них 93 — из реактивных систем залпового огня", — написали в Генштабе про обстановку на фронте в целом.

Напомним, 2 августа сообщалось, что ВС РФ "удлиняют фронт" и быстрее перебрасывают войска в Донецкой области, написали в ISW. По мнению американских аналитиков, в центральной группировке войск РФ создана более гибкая структура командования и управления — отсюда возможности, которых прежде не было ни у одной оккупационной группы. Теперь тактические уязвимости в линии обороны Украины могут появляться быстрее.