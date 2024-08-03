Можуть намагатися заходити в Торецьк: ЗС РФ просунулися у двох селах на Донбасі, — DeepState
За даними аналітиків, противник має тактичні успіхи поруч із Торецьком і може перебувати всього за 100 метрів від нього. У Генштабі також повідомляли про спроби штурмів населеного пункту.
Російські окупанти продовжують тиснути на позиції українських захисників по всій лінії фронту, зокрема на Донбасі. Представники аналітичного проєкту DeepState розповіли, де у противника могли бути успіхи.
За інформацією аналітиків, ЗС РФ вдалося просунутися в населених пунктах Залізне і Желанне на Донеччині, що можна помітити на опублікованій у мережі карті. Противник намагається якомога ближче підібратися до міста Торецьк.
Перед цим у DeepState також повідомляли про те, що російським окупантам вдалося просунутися ще ближче до Торецька, і до нього залишається нібито всього 100 метрів. Усе через можливі успіхи в населеному пункті Залізне.
"Лінія бойового зіткнення уточнюється, але ворог однозначно має тактичні успіхи і вже може пробувати заходити в сам Торецьк", — ідеться в повідомленні.
Щодо населеного пункту Желанне багато інформації не було на момент публікації матеріалу. У Генеральному штабі ЗСУ лише написали, що на Покровському напрямку українські захисники змогли відбити 36 атак за останню добу. Зокрема й у районі села Желанне.
Про Залізне в командуванні написали, що ЗС РФ 24 рази намагалися прорвати оборону на Торецькому напрямку, зокрема біля Нью-Йорка.
"За минулу добу зафіксовано 123 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 80 авіаударів, зокрема скинув 114 КАБ. Крім цього, здійснив 4693 обстріли, з них 93 — з реактивних систем залпового вогню", — написали в Генштабі про обстановку на фронті загалом.
Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що ЗС РФ "подовжують фронт" і швидше перекидають війська в Донецькій області, написали в ISW. На думку американських аналітиків, у центральному угрупованні військ РФ створено гнучкішу структуру командування та управління — звідси можливості, яких раніше не було в жодної окупаційної групи. Тепер тактичні вразливості в лінії оборони України можуть з'являтися швидше.