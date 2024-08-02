Росіяни відчайдушно намагаються просунутися північніше Урожайного, — Deep State (карта)

Російські окупанти спробували атакувати Сили оборони біля села Урожайного. Але, як зазначили у Deep State, їхнього запалу надовго не вистачило.

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У п'ятницю, 2 серпня, спостерігалася зухвала спроба ЗС РФ просунутися північніше села Урожайного Волноваського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики ресурсу Deep State.

Як йдеться у повідомленні, взвод піхотинців, тобто декілька десятків людей, 3 бойові машини піхоти та 1 танк спробували атакували позиції Сили Оборони.

Утім, вже за 20 хвилин техніка противника почала тікати через Урожайне, не досягнувши ніякої мети.

Водночас у оперативній інформації Генерального штабу станом на 16:00 йшлося, що на Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника в бік Великої Новосілки. По району Урожайного ворожа авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами.

Пізніше, у зведенні на 22:00 повідомлялося, що на Времівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень в напрямку Водяного та Великої Новосілки. Всі ворожі штурми захлинулися.

Нагадаємо, 14 липня Міністерство оборони РФ заявило про захоплення населеного пункту Урожайне в Донецькій області.

15 липня військовий кореспондент Богдан Мірошников повідомив, що фактично селище Урожайне було втрачене ще місяць тому

Як наголосив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, Збройні сили України відійшли з Урожайного Донецької області на інші позиції, щоб зберегти життя українських військовослужбовців.