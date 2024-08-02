Россияне отчаянно пытаются продвинуться севернее Урожайного, — Deep State (карта)

Российские оккупанты попытались атаковать Силы обороны возле села Урожайного. Но, как отметили в Deep State, их запала надолго не хватило.

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В пятницу, 2 августа, наблюдалась дерзкая попытка ВС РФ продвинуться севернее села Урожайного Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщают аналитики ресурса Deep State.

Как говорится в сообщении, взвод пехотинцев, то есть несколько десятков человек, 3 боевые машины пехоты и 1 танк попытались атаковали позиции Силы Обороны.

Впрочем, уже через 20 минут техника противника начала убегать через Урожайное, не достигнув никакой цели.

В то же время в оперативной информации Генерального штаба по состоянию на 16:00 говорилось, что на Времовском направлении было отражено четыре штурмовых действия противника в сторону Великой Новоселки. По району Урожайного вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами.

Позже, в сводке на 22:00 сообщалось, что на Времовском направлении произошло пять боестолкновений в направлении Водяного и Большой Новоселки. Все вражеские штурмы захлебнулись.

Напомним, 14 июля Министерство обороны РФ заявило о захвате населенного пункта Урожайное в Донецкой области.

15 июля военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что фактически поселок Урожайное был потерян еще месяц назад

Как отметил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, Вооруженные силы Украины отошли из Урожайного Донецкой области на другие позиции, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих.