В РФ заявили о захвате еще одного поселка на Донбассе: что изменилось на фронте (карта)

Утром 13 июля российские военные начали массированный штурм северной части Урожайного на Донбассе. По информации DeepState, для наступления враг использовал две роты личного состава.

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В Российской Федерации заявили о захвате населенного пункта Урожайное в Донецкой области. Об этом сообщили во вражеском Министерстве обороны в Telegram.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий завладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве РФ отметили, что оккупанты якобы осуществляют зачистку и разминирование поселка.

Аналитики DeepState ночью 14 июля сообщили, что с утра 13 июля российские военные якобы начали массированный штурм северной части Урожайного. Силы врага были значительные, по информации аналитиков, речь идет о двух ротах личного состава.

"К*цапы оккупировали Урожайное", — рассказали в DeepState и добавили, что причины и предпосылки краха обороны поселка уточняют.

Ситуация в районе Урожайного

Кроме этого, россияне якобы продвинулись, по данным аналитиков, вблизи Александрополя, Новоселовки Первой на Донбассе и в Макеевке в Луганской области. Также бои продолжаются в Железном и Клещиевке.

Что происходит на Донбассе

Ситуация на Лиманском направлении

Что происходит на фронте: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, на Покровском направлении враг проводит две атаки. Всего с начала 14 июля их было 24.

"Почти все свои усилия враг прикладывает в районах Новоалександровки и Прогресса — где в сумме зафиксировано 19 боестолкновений", — говорится в сообщении.

Кроме этого, бои шли возле Воздвиженки, Яснобродовки и Новоселовки Первой, противник бомбил тремя КАБами Ивановку и Лисичное, а в районе Александрополя трижды бил неуправляемыми ракетами.

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Россияне потеряли 200 человек за сутки: Покровское направление остается самым горячим, — ВСУ

На Лиманском направлении оккупанты по четыре раза штурмовали позиции ВСУ в районах Грековки и Макеевки, возле последнего населенного пункта действовали при поддержке авиации, было выпущено 20 НАРов. Более того, враг бил по Серебрянскому лесу неуправляемыми авиаракетами.

Заметим, что на момент выхода публикации в Генштабе ВСУ не сообщали об оккупации Урожайного.

Напомним, 14 июля полковник ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что ВС РФ пытаются атаковать на нескольких участках фронта одновременно. Так, противник надеется, что украинская оборона не выдержит.

12 июля лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что ВСУ затормозили наступление врага в Карловке Донецкой области. По его словам, в Красногоровке ВС РФ постоянно продвигаются.