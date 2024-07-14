РФ одновременно атакует на нескольких участках фронта: полковник рассказал о замысле врага (видео)

Сейчас самые ожесточенные боевые столкновения происходят на четырех направлениях на восточном фронте. Речь идет о Покровском, Торецком, Кураховском и районе Часового Яра, рассказал полковник ВСУ Владислав Селезнев.

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Вооруженные силы Российской Федерации одновременно пытаются атаковать на нескольких участках фронта. По словам военного эксперта, полковника ВСУ и спикера Генштаба (2014-2017 годов) Владислава Селезнева, враг надеется, что украинская оборона не выдержит. Об этом он сообщил в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что в течение 13 июля было уничтожено более 1300 оккупантов.

"Огромные потери российской армии прежде всего связаны с тем, что она одномоментно пытается атаковать на нескольких участках фронта, бросать в пекло войны буквально все, в том числе стратегического уровня свои ресурсы и резервы на восточном фронте", — сказал Владислав Селезнев.

Полковник отметил, что самые ожесточенные боевые столкновения происходят на четырех направлениях, а именно Покровском, Торецком, в районе Часового Яра и Курахово. Враг пытается везде давить, надеясь, что украинская оборона не выдержит.

"И, соответственно, туда, где мы покажем слабину, Россия направит остатки своих ресурсов, в частности, передислоцируя их с других участков фронта. Мы такие истории уже видели", — пояснил он.

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По его словам, недавно с Донецкого направления ВС РФ переместили свои ресурсы на территорию Белгородской области, откуда противник пытается проводить атаки на севере Харьковщины. Более того, по всей линии боевого столкновения сейчас нет ни одного спокойного участка.

"Враг спешит. Безусловно, основная политическая цель на летнюю наступательную кампанию у противника очевидна — полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Но для того, чтобы максимально распылить украинские стратегические резервы и ресурсы, противник активизирует свою деятельность, так же как и на севере Харьковской области, так и на юге Запорожской области", — отметил Селезнев.

Эксперт рассказал, что россияне надеются, что им удастся обхитрить Силы обороны и достичь успеха на тех участках фронта, которые для него важны. Так, для ударов по украинским позициям в течение последних нескольких недель оккупанты используются почти до сотни КАБов. Он напомнил, что россияне буквально гордятся тем, что могут наносить авиаудары управляемыми авиабомбами, переделанными из фугасных, мощностью до трех тонн.

Селезнев сообщил, что никакие полевые фортификации не выдержат прямого попадания от таких фугасных бомб. Тогда как также стоит понимать, что предпосылки к паритету на фронте создаст только получение ВСУ дополнительных сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны.

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Напомним, 12 июля лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что ВСУ затормозили наступление ВС РФ в Карловке Донецкой области. Однако в Красногоровке, по его словам, наблюдается худшая ситуация.

В тот же день представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что Покровское направление является самым горячим на фронте. Однако на этом участке фронта враг несет большие потери.