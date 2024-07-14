РФ одночасно атакує на кількох ділянках фронту: полковник розповів про задум ворога (відео)

Наразі найзапекліші бойові зіткнення відбуваються на чотирьох напрямках на східному фронті. Йдеться про Покровський, Торецький, Курахівський та район Часового Яру, розповів полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

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Збройні сили Російської Федерації одночасно намагаються атакувати на декількох ділянках фронту. За словами військового експерта, полковника ЗСУ та речника Генштабу (2014–2017 років) Владислава Селезньова, ворог сподівається, що українська оборона не витримає. Про це він повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він наголосив, що протягом 13 липня було знищено понад 1300 окупантів.

"Величезні втрати російської армії насамперед пов’язані з тим, що вона одномоментно намагається атакувати на кількох ділянках фронту, кидати в пекло війни буквально всі, зокрема стратегічного рівня свої ресурси та резерви на східному фронті", — сказав Владислав Селезньов.

Полковник зазначив, що найзапекліші бойові зіткнення відбуваються на чотирьох напрямках, а саме Покровському, Торецькому, у районі Часового Яру та Курахового. Ворог намагається скрізь тиснути, сподіваючись, що українська оборона не витримає.

"І, відповідно, туди, де ми покажемо слабину, Росія спрямує залишки своїх ресурсів, зокрема, передислокуючи їх з інших ділянок фронту. Ми такі історії вже бачили", — пояснив він.

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За його словами, нещодавно з Донецького напрямку ЗС РФ перемістили свої ресурси на територію Бєлгородської області, звідки противник намагається проводити атаки на півночі Харківщини. Ба більше, по всій лінії бойового зіткнення нині немає жодної спокійної ділянки.

"Ворог поспішає. Безумовно, основна політична мета на літню наступальну кампанію у противника очевидна — повна окупація Донецької та Луганської областей. Але для того, аби максимально розпорошити українські стратегічні резерви та ресурси, противник активізує свою діяльність, так само як і на півночі Харківської області, так і на півдні Запорізької області", — зауважив Селезньов.

Експерт розповів, що росіяни сподіваються, що їм вдасться обхитрувати Сили оборони й досягти успіху на тих ділянках фронту, які для нього важливі. Так, для ударів по українських позиціях протягом останніх кількох тижнів окупанти використовуються майже до сотні КАБів. Він нагадав, що росіяни буквально пишаються тим, що можуть завдавати авіаудари керованими авіабомбами, переробленими з фугасних, потужністю до трьох тонн.

Селезньов повідомив, що жодні польові фортифікації не витримають прямого влучання від таких фугасних бомб. Тоді як також варто розуміти, що передумови до паритету на фронті створить тільки отримання ЗСУ додаткових сил і засобів протиповітряної й протиракетної оборони.

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Нагадаємо, 12 липня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що ЗСУ загальмували наступ ЗС РФ у Карлівці Донецької області. Проте в Красногорівці, за його словами, спостерігається гірша ситуація.

Того ж дня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що Покровський напрямок є найгарячішим на фронті. Проте на цій ділянці фронту ворог зазнає великих втрат.