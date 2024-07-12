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"Негативно не вплинуло": у ЗСУ розповіли про оборону Часового Яру після виходу з "Каналу"

Боєць ЗС РФ
Фото: РИА Новости | Окупанти не припиняють спроби штурмів поблизу Часового Яру (ілюстративне зображення)

За словами представника 24-ї ОМБр Івана Петричака, українські захисники були змушені відійти на нові позиції, щоб зберегти життя особового складу. Після цього ситуація не тільки не погіршилася, а й стала кращою.

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Російські окупанти не припиняють спроби наступу на Донбасі й однією з їхніх цілей є місто Часів Яр. Напередодні ЗСУ були змушені відійти з мікрорайону "Канал". Представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак у коментарі "Громадському радіо" розповів, як це вплинуло на перебіг бойових дій.

За словами представника ЗСУ, після виходу з мікрорайону "Канал" українські захисники зайняли більш вигідні позиції, щоб зберегти особовий склад. Таке рішення було ухвалене вищим командуванням і воно має значно поліпшити логістику для Сил оборони.

""Район Канал відрізаний від міста цим каналом Сіверський Донець — Донбас, який перетинає місто і є зрошувальною системою. Це глибока вирва, яка перешкоджає легкому проїзду техніки і автомобілів. Логістика покращилася для нас, тому що нам більше не потрібно туди заїжджати, вивозити звідти поранених. На оборону Часового Яру це негативно не вплинуло, а навпаки покращило ситуацію", — заявив Іван Петричак.

Окремо речник ЗСУ додав, що ця місцевість є серйозною перепоною для російських окупантів, адже на цій ділянці вибудовується лінія оборони, яку водночас можна назвати лінією зiткнення, де працюють українські захисники та тривають стрілецькі бої.

Карта бойових дій Fullscreen
Вихід ЗСУ з мікрорайону "Канал" не вплинув на оборону Часового Яру
Фото: DeepStateMAP

У місті Часів Яр водночас, як і раніше, залишається певна кількість цивільних, і здебільшого йдеться про літніх людей, яких складно змусити евакуюватися.

"Росіяни намагаються вирвати собі контроль над дорогою на Костянтинівку, а за нею розташовані Дружківка і Краматорськ, тому контроль Часового Яру є дуже важливим. Завдання Сил оборони — зламати плани ворога й утримувати цю висоту, навіть якщо це буде дуже складно. Над цим працює 24 бригада", — підсумував Іван Петричак.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що в ЗСУ розповіли про поточну ситуацію в Часовому Яру. Після повного руйнування мікрорайону "Канал" і відходу Сил оборони з нього, лінія бойового зіткнення стала каналом "Сіверський Донець — Донбас", який є штучною бетонною перепоною для ворога і допомагає вести оборону з більш вигідних позицій.