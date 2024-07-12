"Негативно не вплинуло": у ЗСУ розповіли про оборону Часового Яру після виходу з "Каналу"

За словами представника 24-ї ОМБр Івана Петричака, українські захисники були змушені відійти на нові позиції, щоб зберегти життя особового складу. Після цього ситуація не тільки не погіршилася, а й стала кращою.

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Російські окупанти не припиняють спроби наступу на Донбасі й однією з їхніх цілей є місто Часів Яр. Напередодні ЗСУ були змушені відійти з мікрорайону "Канал". Представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак у коментарі "Громадському радіо" розповів, як це вплинуло на перебіг бойових дій.

За словами представника ЗСУ, після виходу з мікрорайону "Канал" українські захисники зайняли більш вигідні позиції, щоб зберегти особовий склад. Таке рішення було ухвалене вищим командуванням і воно має значно поліпшити логістику для Сил оборони.

""Район Канал відрізаний від міста цим каналом Сіверський Донець — Донбас, який перетинає місто і є зрошувальною системою. Це глибока вирва, яка перешкоджає легкому проїзду техніки і автомобілів. Логістика покращилася для нас, тому що нам більше не потрібно туди заїжджати, вивозити звідти поранених. На оборону Часового Яру це негативно не вплинуло, а навпаки покращило ситуацію", — заявив Іван Петричак.

Окремо речник ЗСУ додав, що ця місцевість є серйозною перепоною для російських окупантів, адже на цій ділянці вибудовується лінія оборони, яку водночас можна назвати лінією зiткнення, де працюють українські захисники та тривають стрілецькі бої.

Вихід ЗСУ з мікрорайону "Канал" не вплинув на оборону Часового Яру Фото: DeepStateMAP

У місті Часів Яр водночас, як і раніше, залишається певна кількість цивільних, і здебільшого йдеться про літніх людей, яких складно змусити евакуюватися.

"Росіяни намагаються вирвати собі контроль над дорогою на Костянтинівку, а за нею розташовані Дружківка і Краматорськ, тому контроль Часового Яру є дуже важливим. Завдання Сил оборони — зламати плани ворога й утримувати цю висоту, навіть якщо це буде дуже складно. Над цим працює 24 бригада", — підсумував Іван Петричак.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що в ЗСУ розповіли про поточну ситуацію в Часовому Яру. Після повного руйнування мікрорайону "Канал" і відходу Сил оборони з нього, лінія бойового зіткнення стала каналом "Сіверський Донець — Донбас", який є штучною бетонною перепоною для ворога і допомагає вести оборону з більш вигідних позицій.