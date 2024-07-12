"Негативно не повлияло": в ВСУ рассказали об обороне Часового Яра после выхода из "Канала"

По словам представителя 24-й ОМБр Ивана Петричака, украинские защитники были вынуждены отойти на новые позиции, чтобы сохранить жизни личного состава. После этого ситуация не только не ухудшилась, но и стала лучше.

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Российские оккупанты не прекращают попытки наступления на Донбассе и одной из их целей является город Часов Яр. Накануне ВСУ были вынуждены отойти из микрорайона. Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак в комментарии "Громадському радiо" рассказал, как это повлияло на ход боевых действий.

По словам представителя ВСУ, после выхода из микрорайона "Канал" украинские защитники заняли более выгодные позиции, чтобы сохранить личный состав. Такое решение было принято высшим командованием и оно должно значительно улучшить логистику для Сил обороны.

"Район "Канал" отрезан от города этим каналом Северский Донец — Донбасс, который пересекает город и является оросительной системой. Это глубокая воронка, которая препятствует легкому проезду техники и автомобилей. Логистика улучшилась для нас, потому что нам больше не нужно туда заезжать, вывозить оттуда раненых. На оборону Часового Яра это негативно не повлияло, а наоборот улучшило ситуацию", — заявил Иван Петричак.

Отдельно представитель ВСУ добавил, что эта местность является серьезной преградой для российских оккупантов, ведь на этом участке выстраивается линией обороны, которую одновременно можно назвать линией соприкосновения, где работают украинские защитники и продолжаются стрелецкие бои.

Выход ВСУ из микрорайона "Канал" не повлиял на оборону Часового Яра Фото: DeepStateMAP

В городе Часов Яр при этом по-прежнему остается некоторое количество гражданских и в основном речь идет про пожилых людей, которых сложно вынудить эвакуироваться.

"Россияне пытаются вырвать себе контроль над дорогой на Константиновку, а за ней расположены Дружковка и Краматорск, поэтому контроль Часового Яра очень важен. Задача Сил обороны — сломать планы врага и удерживать эту высоту, даже если это будет очень сложно. Над этим работает 24 бригада", — подытожил Иван Петричак.

Напомним, 11 июля сообщалось, что в ВСУ рассказали о текущей ситуации в Часовом Яру. После полного разрушения микрорайона "Канал" и ухода Сил обороны из него, линия боевого соприкосновения стала по каналу "Северский Донец-Донбасс", который является искусственной бетонной преградой для врага и помогает вести оборону с более выгодных позиций.