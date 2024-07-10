У россиян может быть дедлайн: боец ВСУ рассказал, как ВС РФ пытаются захватить Часов Яр

По словам военнослужащего Кирилла Сазонова, противник пытается выполнить задачи командования любой ценой. В частности речь идет про Константиновку, к которой оккупанты хотят выйти сразу с трех сторон.

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На Донбассе продолжаются активные боевые действия и российские оккупанты предпринимают различные попытки, чтобы занять позиции украинских защитников. В частности речь идет про поле боя возле города Часов Яр. Деталями поделился военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в комментарии "Еспресо.TV".

По его словам, противник нацелен сейчас на Константиновку, которая находится неподалеку от Часового Яра. Туда россияне пытаются выйти любой ценой сразу с трех сторон.

"Именно сейчас под Часовым Яром в двух местах продолжаются боестолкновения, под Торецком тоже идет бой. Боевые действия продолжаются практически постоянно. Враг пытается продвинуться хоть где-то уперевшись в Часов Яр, а местами в канал Северский Донец, пытаясь на юге продвинуться дальше. Работает вражеская авиация, неуправляемые ракеты, КАБы, артиллерия, минометы, дроны. Дело в том, что в некоторых местах россияне не смогли выйти к каналу, к границам, на которые планировали. Там остались наши позиции, ребята держатся", — заявил Кирилл Сазонов.

Отдельно военнослужащий ВСУ добавил, что в районе населенных пунктов Калиново, Ивановское, а также под городом Торецк практически постоянно продолжаются бои. ВС РФ пытаются продвигаться и не прекращают свои попытки.

"Кажется, что он (враг, — ред.) имеет какой-то дедлайн, что-то его подтолкнуло. Потому что россияне уже 2-4 недели бросают в первую волну наступления элитные подразделения. Под Часовым Яром работает вражеская десантура. Сейчас противник отвел 98-ю дивизию, а бросил другую десантуру, но эта информация еще не подтверждена", — подытожил Кирилл Сазонов.

Напомним, 9 июля сообщалось, что в НГУ рассказали, как наступают ВС РФ возле Часового Яра. По словам офицера Владимира Назаренко, несмотря на различные тактики противника он продолжает нести тяжелые потери. При этом артиллерию и минометы на этом участке фронта оккупанты использовать не могут.