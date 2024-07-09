На багги, мотоциклах или пешком: в НГУ рассказали, как наступают ВС РФ возле Часового Яра

По словам офицера Владимира Назаренко, несмотря на различные тактики противника он продолжает нести тяжелые потери. При этом артиллерию и минометы на этом участке фронта оккупанты использовать не могут.

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Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции украинских защитников вблизи города Часов Яр в Донецкой области. Там у противника возникает немало проблем. Деталями в эфире телемарафона поделился офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко.

По его словам, хоть ВС РФ и испытывают трудности, они дальше предпринимают попытки штурмов украинских позиций. В то же время на этом участке они не могут использовать артиллерию и минометы.

Передвигаться оккупанты пробуют различными способами, но это не позволяет им избежать колоссальных потерь.

"Он (враг, — ред.) пробует или на багги, или на мотоциклах, или пешком, ночью, днем, с применением бронетехники. Враг так или иначе давит и кажется, что у него безграничные ресурсы в живой силе", — заявил Владимир Назаренко.

Отдельно украинский офицер добавил, что ежедневно Силы обороны наносят потери противнику, однако, несмотря на это, личный состав у россиян не заканчивается.

Оккупанты используют также разнообразное вооружение для того, чтобы атаковать позиции ВСУ. В частности речь идет про ударные дроны, но беспилотники сил обороны ничем им не уступают.

Отдельно фиксируется применение управляемых и неуправляемых авиационных бомб, РСЗО и так далее.

"И враг так или иначе вынужден оттягивать определенным образом свою артиллерию себе в тылы. Он не может уже так артиллерией и минометами бить по ближнему и дальнему тылу Сил обороны", — подытожил Владимир Назаренко.

Напомним, 9 июля сообщалось, что в городской военной администрации высказались про ситуацию внутри города Часов Яр. Начальник администрации Сергей Чаус убежден, что оставаться на этой территории — самоубийство. Только вчера россияне ранили местных жителей и двух из них пришлось вывозить с помощью военных. Обстрелы не прекращаются и фиксируются ежедневно.