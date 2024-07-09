На багі, мотоциклах або пішки: у НГУ розповіли, як наступають ЗС РФ біля Часового Яру

За словами офіцера Володимира Назаренка, незважаючи на різні тактики противника, він продовжує зазнавати важких втрат. При цьому артилерію та міномети на цій ділянці фронту окупанти використовувати не можуть.

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Російські окупанти не припиняють спроб тиску на позиції українських захисників поблизу міста Часів Яр на Донеччині. Там у противника виникає чимало проблем. Деталями в ефірі телемарафону поділився офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко.

За його словами, хоч ЗС РФ і зазнають труднощів, вони далі роблять спроби штурмів українських позицій. Водночас на цій ділянці вони не можуть використовувати артилерію і міномети.

Пересуватися окупанти пробують різними способами, але це не дозволяє їм уникнути колосальних втрат.

"Він (ворог, — ред.) пробує або на багі, або на мотоциклах, або пішки, вночі, вдень, із застосуванням бронетехніки. Ворог так чи інакше тисне і здається, що в нього безмежні ресурси в живій силі", — заявив Володимир Назаренко.

Окремо український офіцер додав, що щодня Сили оборони завдають втрат противнику, однак, попри це, особовий склад у росіян не закінчується.

Окупанти використовують також різноманітне озброєння для того, щоб атакувати позиції ЗСУ. Зокрема йдеться про ударні дрони, але безпілотники сил оборони нічим їм не поступаються.

Окремо фіксується застосування керованих і некерованих авіаційних бомб, РСЗВ тощо.

"І ворог так чи інакше змушений відтягувати певним чином свою артилерію собі в тили. Він не може вже так артилерією і мінометами бити по ближньому і дальньому тилу Сил оборони", — підсумував Володимир Назаренко.

Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що в міській військовій адміністрації висловилися про ситуацію всередині міста Часів Яр. Начальник адміністрації Сергій Чаус переконаний, що залишатися на цій території — самогубство. Лише вчора росіяни поранили місцевих мешканців і двох із них довелося вивозити за допомогою військових. Обстріли не припиняються і фіксуються щодня.