Залишатися в місті — самогубство: у МВА розповіли про ситуацію всередині Часового Яру (карта)

За словами начальника міської військової адміністрації Сергія Чауса, тільки вчора росіяни поранили місцевих мешканців і двох із них довелося вивозити за допомогою військових. Обстріли не припиняються і фіксуються щодня.

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Російські окупанти продовжують спроби тиску на українські позиції в районі Донбасу. Зокрема йдеться про місто Часів Яр, де фіксується складна ситуація. Детальніше розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, незважаючи на щоденний терор з боку противника в населеному пункті залишаються люди. Ситуація з кожним днем кращою не стає.

"У місті пекло. Щодня повторюється одне й те саме — постійні обстріли, використання всього арсеналу. У громаді залишається 630 цивільних. Учора були поранені. Двох людей вивезли з міста за допомогою військових. Залишатися зараз у місті — щось схоже на самогубство. Щодня щось прилітає. Ми намагаємося це пояснювати, звертаємося до рідних", — заявив Сергій Чаус.

Голова ДВА розповів про ситуацію в Часовому Яру Фото: DeepStateMAP

Окремо начальник міської військової адміністрації Часового Яру висловився про мікрорайон "Канал", який був фактично знищений. Від будинків нічого не залишилося, адже вони практично зруйновані.

Ще до війни на цій території жили 3 з половиною тисячі людей, а якщо брати загалом місто, то населення було 13 тисяч.

"Там було близько 40 багатоповерхівок. Зараз від них залишилися самі острови, а від деяких просто купи цегли та бетону. Тому коли кажуть, що "Канал" захопили, насправді росіяни його знищили. Ми бачили деякий рух, але просування чи якісь перешкоди будуть коментувати військові", — підсумував Сергій Чаус.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловився про захоплення РФ мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. За його словами, ця територія є радше сірою зоною, ніж контрольованою російськими окупантами територією, оскільки мати закріплені позиції в руїнах дуже важко.