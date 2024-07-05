Не мають повного контролю над "Каналом": експерт про захоплення РФ мікрорайону в Часовому Яру

Мікрорайон "Канал" є скоріше сірою зоною, ніж контрольованою російськими окупантами територією, окільки мати закріплені позиції в руїнах дуже важко, говорить Олександр Коваленко.

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ЗС РФ не мають повного контролю над мікрорайоном "Канал" у місті Часів Яр на Донеччині , вони контролюють лише східну його частину. Про це в коментарі OBOZ.UA 5 липня розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ну, по-перше, російські окупанти зараз не мають повного контролю над "Каналом". Вони мають, фактично, контроль над його східною частиною та до центру по вулиці Образцовій, там, де перехрестя з Кошового. І далі це зруйнований, фактично, мікрорайон", – пояснив він.

Олександр Коваленко зауважив, що мікрорайон "Канал" зараз повністю зруйнований, тож будь-кому закріпитися на руїнах важко.

"Взагалі він повністю зруйнований, його стерто з обличчя землі, ви тільки що бачили. Але саме за центром мати якісь закріплені позиції в руїнах дуже важко. Тому, в принципі, можна сказати, що "Канал" є більш сірою зоною, аніж контрольованою російськими окупантами територією", – уточнив він.

Нагадаємо, що 5 липня командування НГУ повідомляло, що в Часовому Яру, в руїнах, де не залишилося жодного вцілілого будинку, складно тримати оборону. Зокрема, мікрорайон "Канал" знищений КАБами.