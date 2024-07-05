ЗС РФ захопили "Канал" в Часовому Яру: чому ЗСУ складно тримати оборону в місті

Часів Яр розділений на декілька великих мікрорайонів, які географічно розкинуті та мають неоднорідну забудову. За словами капітана НГУ Володимира Назаренка, ворог тисне на ЗСУ по всій східній лінії фронту.

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Збройні сили Російської Федерації винищили мікрорайон "Канал" у Часовому Яру Донецької області. Українським військовим складно тримати оборону в руїнах. Про це повідомив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко в ефірі "Еспресо".

Він зауважив, що по всій східній лінії фронту окупанти щільно тиснуть по українських позиціях, активно використовують БПЛА та квадрокоптери зі скидами, FPV-дрони та артилерію.

Згідно з інформацією від побратимів Назаренка, в Часовому Яру, в руїнах, де не залишилося жодного вцілілого будинку, складно тримати оборону. Зокрема, мікрорайон "Канал" винищений керованими та некерованими авіабомбами.

"Мікрорайон "Канал" — це найсхідніша частина Часового Яру. Часів Яр — місто, розділене на кілька великих мікрорайонів, які розкинуті географічно і мають неоднорідну забудову", — сказав Володимир Назаренко.

Він зазначив, що "Канал" розташований на східному березі каналу Сіверський Донець, який тягнеться до Словʼянська та Горлівки. Попри те, що канал обмілів та не виконує функції з постачання води, він залишається природним географічним барʼєром, який сповільнює та зупиняє спроби просування ЗС РФ. Адже бронетехніка не може пройти через канал, а піхоті неможливо непомітно просуватися.

За його словами, українські бійці застосовують динамічну оборону, намагаючись максимально знищувати наступальний потенціал росіян.

Нагадаємо, 4 липня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ЗСУ вийшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру на Донбасі. За його словами, утримувати цю ділянку фронту було недоцільно.

Того ж дня керівник пресслужби 24-ої ОМБр ім. Короля Данила Іван Петричак розповів, що Сили оборони вийшли з "Каналу", оскільки будівлі були повністю зруйновані. Проте ніяких змін в оборону міста це не вносить.