ВС РФ захватили "Канал" в Часовом Яру: почему ВСУ сложно держать оборону в городе

Часов Яр разделен на несколько крупных микрорайонов, которые географически разбросаны и имеют неоднородную застройку. По словам капитана НГУ Владимира Назаренко, враг давит на ВСУ по всей восточной линии фронта.

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Вооруженные силы Российской Федерации истребили микрорайон "Канал" в Часовом Яру Донецкой области. Украинским военным сложно держать оборону в руинах. Об этом сообщил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что по всей восточной линии фронта оккупанты плотно давят по украинским позициям, активно используют БПЛА и квадрокоптеры со сбросами, FPV-дроны и артиллерию.

Согласно информации от побратимов Назаренко, в Часовом Яру, в руинах, где не осталось ни одного уцелевшего дома, сложно держать оборону. В частности, микрорайон "Канал" истреблен управляемыми и неуправляемыми авиабомбами.

"Микрорайон "Канал" — это самая восточная часть Часового Яра. Часов Яр — город, разделенный на несколько крупных микрорайонов, которые разбросаны географически и имеют неоднородную застройку", — сказал Владимир Назаренко.

Он отметил, что "Канал" расположен на восточном берегу канала Северский Донец, который тянется к Славянску и Горловке. Несмотря на то, что канал обмелел и не выполняет функции по снабжению водой, он остается естественным географическим барьером, который замедляет и останавливает попытки продвижения ВС РФ. Ведь бронетехника не может пройти через канал, а пехоте невозможно незаметно продвигаться.

По его словам, украинские бойцы применяют динамическую оборону, пытаясь максимально уничтожать наступательный потенциал россиян.

Напомним, 4 июля представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ВСУ вышли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру на Донбассе. По его словам, удерживать этот участок фронта было нецелесообразно.

В тот же день руководитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Иван Петричак рассказал, что Силы обороны вышли из "Канала", поскольку здания были полностью разрушены. Однако никаких изменений в оборону города это не вносит.