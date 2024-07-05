Не имеют полного контроля над "Каналом": эксперт о захвате РФ микрорайона в Часовом Яру

Микрорайон "Канал" является скорее серой зоной, чем контролируемой российскими оккупантами территорией, поскольку иметь закрепленные позиции в руинах очень трудно, говорит Александр Коваленко.

Related video

ВС РФ не имеют полного контроля над микрорайоном "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области, они контролируют только восточную его часть. Об этом в комментарии OBOZ.UA 5 июля рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Ну, во-первых, российские оккупанты сейчас не имеют полного контроля над "Каналом". Они имеют, фактически, контроль над его восточной частью и до центра по улице Образцовой, там, где перекресток с Кошевого. И дальше это разрушенный, фактически, микрорайон", — пояснил он.

Александр Коваленко отметил, что микрорайон "Канал" сейчас полностью разрушен, поэтому любому закрепиться на руинах трудно.

"Вообще он полностью разрушен, он стерт с лица земли, вы только что видели. Но именно за центром иметь какие-то закрепленные позиции в руинах очень трудно. Поэтому, в принципе, можно сказать, что "Канал" является более серой зоной, чем контролируемой российскими оккупантами территорией", — уточнил он.

Напомним, что 5 июля командование НГУ сообщало, что в Часовом Яру, в руинах, где не осталось ни одного уцелевшего дома, сложно держать оборону. В частности, микрорайон "Канал" уничтожен КАБами.