Штурмуют десантники и уголовники: в ВСУ рассказали о текущей ситуации в Часовом Яру

После полного разрушения микрорайона "Канал" и ухода Сил обороны из него, линия боевого соприкосновения стала по каналу "Северский Донец-Донбасс", который является искусственной бетонной преградой для врага и помогает вести оборону с более выгодных позиций.

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Российские оккупанты продолжают попытки захватить город Часов Яр в Донецкой области. Сейчас линия фронта проходит по каналу "Северский Донец — Донбасс". Об этом сообщили бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"После полного разрушения микрорайона "Канал" и ухода Сил обороны из него, линия боевого столкновения стала по каналу "Северский Донец-Донбасс", который является искусственной бетонной преградой для врага и помогает вести оборону с более выгодных позиций. Воины 24-й ОМБр вместе с другими подразделениями продолжают сдерживать наступление превосходящих сил противника, в частности десантных и мотострелковых подразделений, спецназовцев, а также уголовников из "Шторм-V", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ВС РФ на этом участке фронта массированно применяют дроны-камикадзе — причем на одну цель могут использовать от шести до десяти FPV-дронов.

Также российские оккупанты обстреливают город из всех имеющихся у них видов вооружения, бьют управляемыми авиабомбами и другими авиационными средствами поражения.

Украинские защитники продолжают удерживать позиции.

Напомним, что 10 июля сообщалось, что противник нацелен сейчас на Константиновку, которая расположена неподалеку от Часового Яра. Туда ВС РФ пытаются выйти любой ценой сразу с трех сторон.