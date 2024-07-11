Штурмують десантники та кримінальники: у ЗСУ розповіли про поточну ситуацію в Часовому Ярі

Після повного руйнування мікрорайону "Канал" та відходу Сил оборони з нього, лінія бойового зіткнення стала по каналу "Сіверський Донець-Донбас", який є штучною бетонною перепоною для ворога і допомагає вести оборону з більш вигідних позицій.

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Російські окупанти продовжують спроби захопити місто Часів Яр на Донеччині. Зараз лінія фронту проходить по каналу "Сіверський Донець — Донбас". Про це повідомили бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Після повного руйнування мікрорайону "Канал" та відходу Сил оборони з нього, лінія бойового зіткнення стала по каналу "Сіверський Донець-Донбас", який є штучною бетонною перепоною для ворога і допомагає вести оборону з більш вигідних позицій. Воїни 24-ї ОМБр разом з іншими підрозділами продовжують стримувати наступ переважаючих сил противника, зокрема десантних та мотострілецьких підрозділів, спецпризначенців, а також кримінальників зі "Шторм-V", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз ЗС РФ на цій ділянці фронту масовано застосовують дрони-камікадзе — при чому на одну ціль можуть використовувати від шести до десяти FPV-дронів.

Також російські окупанти обстрілюють місто з усіх наявних у них видів озброєння, б’ють керованими авіабомбами та іншими авіаційними засобами ураження.

Українські захисники продовжують утримувати позиції.

Нагадаємо, що 10 липня повідомлялося, що противник націлений зараз на Костянтинівку, яка розташована неподалік від Часового Яру. Туди ЗС РФ намагаються вийти за будь-яку ціну одразу з трьох боків.