У РФ заявили про захоплення ще одного селища на Донбасі: що змінилося на фронті (карта)

Вранці 13 липня російські військові розпочали масований штурм північної частини Урожайного на Донбасі. За інформацією DeepState, для наступу ворог використав дві роти особового складу.

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У Російській Федерації заявили про захоплення населеного пункту Урожайне в Донецькій області. Про це повідомили у ворожому Міністерстві оборони в Telegram.

"Підрозділи угруповання військ "Схід" внаслідок успішних дій заволоділи населеним пунктом Урожайне Донецької Народної Республіки", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві РФ зауважили, що окупанти нібито здійснюють зачистку та розмінування селища.

Аналітики DeepState вночі 14 липня повідомили, що від ранку 13 липня російські військові нібито розпочали масований штурм північної частини Урожайного. Сили ворога були значні, за інформацією аналітиків, йдеться про дві роти особового складу.

"К*цапи окупували Урожайне", — розповіли в DeepState та додали, що причини й передумови краху оборони селища уточнюють.

Ситуація в районі Урожайного

Крім цього, росіяни нібито просунулися, за даними аналітиків, поблизу Олександрополя, Новоселівки Першої на Донбасі й в Макіївці в Луганській області. Також бої тривають в Залізному та Кліщіївці.

Що відбувається на Донбасі

Ситуація на Лиманському напрямку

Що відбувається на фронті: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку ворог проводить дві атаки. Всього від початку 14 липня їх було 24.

"Майже всі свої зусилля ворог прикладає у районах Новоолександрівки і Прогреса — де в сумі зафіксовано 19 боєзіткнень", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, бої точилися біля Воздвиженки, Яснобродівки й Новоселівки Першої, противник бомбардував трьома КАБами Іванівку й Лисичне, а в районі Олександрополя тричі бив некерованими ракетами.

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На Лиманському напрямку окупанти по чотири рази штурмували позиції ЗСУ в районах Греківки і Макіївки, біля останнього населеного пункту діяли за підтримки авіації, було випущено 20 НАРів. Ба більше, ворог бив по Серебрянському лісі некерованими авіаракетами.

Зауважимо, що на момент виходу публікації в Генштабі ЗСУ не повідомляли про окупацію Урожайного.

Нагадаємо, 14 липня полковник ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що ЗС РФ намагаються атакувати на кількох ділянках фронту одночасно. Так, противник сподівається, що українська оборона не витримає.

12 липня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що ЗСУ загальмували наступ ворога в Карлівці Донецької області. За його словами, в Красногорівці ЗС РФ постійно просуваються.