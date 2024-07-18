РФ полностью уничтожила поселок: ВСУ отошли из Урожайного, — ОСУВ "Хортица"

По словам Назара Волошина, россияне понесли большие потери во время боев за Урожайное, а получили разрушенный населенный пункт.

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Вооруженные силы Украины отошли из Урожайного Донецкой области на другие позиции, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих. Об этом "Суспільному" сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые держали там оборону", — сказал Волошин.

Он уточнил, что поселок разрушен в результате постоянных и комбинированных российских обстрелов.

"Сам населенный пункт также практически полностью уничтожен вражескими обстрелами. Позиции украинских защитников были разрушены, и держать там личный состав было угрозой для жизни наших военных", — пояснил Волошин.

По его словам, ВС РФ несут большие потери для достижения успехов в разрушенных населенных пунктах.

"Они только не одну сотню убитыми составляют, а результат — разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат, которые уже не вернутся к своим родным домой", — подчеркнул Волошин.

Кроме того, по словам представителя ОСУВ "Хортица", украинские военные контролируют ситуацию на том направлении.

Напомним, 14 июля в Российской Федерации заявили о захвате населенного пункта Урожайное в Донецкой области.

15 июля военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что фактически поселок Урожайное был потерян еще месяц назад.