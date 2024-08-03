ВС РФ без успехов, но с потерями: в ВСУ назвали самый "горячий" участок фронта на Донбассе

По словам командира экипажа БПЛА Андрея Отченаша, ситуация на поле боя сложная, ведь противнику удалось накопить определенные резервы. В то же время действия Сил обороны приводят к тому, что продвижений у оккупантов нет.

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Российские оккупанты пытаются давить на оборону украинских защитников на Лимано-Бахмутском направлении. В целом ситуация оценивается, как тяжелая. Об этом заявил командир экипажа БПЛА "Кара небесна" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш в эфире "Киев24".

По его словам, обстановка достаточно сложная, ведь ВС РФ накопил некоторое количество резервов. Это усложняет оборону украинских защитников и самая тяжелая обстановка на фронте, считает командир, в районе, где держат оборону бойцы бригады "Рубеж" — направление населенного пункта Спорное в Донецкой области.

"Враг там атакует достаточно большим количеством личного состава и имеет достаточно хорошие оборонные позиции. Они (российские оккупанты, — ред.) пытаются штурмовать, проводить какие-то штурмовые действия, но у них ничего не получается", — заявил Андрей Отченаш.

Также командир экипажа БПЛА "Кара небесна" добавил, что крайняя ночь была прекрасной для результативности Сил обороны. Удалось уничтожить огромное количество личного состава противника. Все попытки штурмов позиций ВСУ провалились.

"Там, где держит оборону бригада "Рубеж", врагу действительно не удается продвинуться, не удается получить тех результатов, которые они хотят, и при этом россияне теряют огромное количество личного состава. Это есть прекрасным результатом для нашей бригады", — подытожил Андрей Отченаш.

В ВСУ рассказали, где на фронте одна из самых тяжелых ситуаций Фото: DeepStateMAP

Напомним, 3 августа сообщалось, что ВС РФ продвинулись в двух селах на Донбассе и могут попытаться заходить в Торецк, о чем написали в DeepState. По данным аналитиков, противник имеет тактические успехи рядом с Торецком и могут находиться всего в 100 метрах от него. В Генштабе также сообщали о попытках штурмов населенного пункта.