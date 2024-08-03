ЗС РФ без успіхів, але з втратами: у ЗСУ назвали "найгарячішу" ділянку фронту на Донбасі

За словами командира екіпажу БПЛА Андрія Отченаша, ситуація на полі бою складна, адже противнику вдалося накопичити певні резерви. Водночас дії Сил оборони призводять до того, що просувань в окупантів немає.

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Російські окупанти намагаються тиснути на оборону українських захисників на Лимано-Бахмутському напрямку. Загалом ситуація оцінюється, як важка. Про це заявив командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш в ефірі "Київ24".

За його словами, обстановка досить складна, адже ЗС РФ накопичив певну кількість резервів. Це ускладнює оборону українських захисників і найважча обстановка на фронті, вважає командир, у районі, де тримають оборону бійці бригади "Рубіж" — напрямок населеного пункту Спірне на Донеччині.

"Ворог там атакує досить великою кількістю особового складу і має досить хороші оборонні позиції. Вони (російські окупанти, — ред.) намагаються штурмувати, проводити якісь штурмові дії, але в них нічого не виходить", — заявив Андрій Отченаш.

Також командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" додав, що крайня ніч була прекрасною для результативності Сил оборони. Вдалося знищити величезну кількість особового складу противника. Усі спроби штурмів позицій ЗСУ провалилися.

"Там, де тримає оборону бригада "Рубіж", ворогу справді не вдається просунутися, не вдається отримати тих результатів, які вони хочуть, і при цьому росіяни втрачають величезну кількість особового складу. Це є прекрасним результатом для нашої бригади", — підсумував Андрій Отченаш.

У ЗСУ розповіли, де на фронті одна з найважчих ситуацій Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що ЗС РФ просунулися у двох селах на Донбасі і можуть спробувати заходити в Торецьк, про що написали в DeepState. За даними аналітиків, противник має тактичні успіхи поруч із Торецьком і може перебувати всього за 100 метрів від нього. У Генштабі також повідомляли про спроби штурмів населеного пункту.