"Наплив не спадає": ЗС РФ під Селидовим намагаються перерізати трасу постачання ЗСУ

ЗС РФ намагаються просунутися до траси М-30. Штурми на цій ділянці не припиняються, тож бійці Сил оборони зізнаються, що втримати позиції тут важко.

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Російські окупанти на Покровському напрямку намагаються просунутися на захід від Новогродівки, щоб перерізати трасу постачання Сил оборони. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Покровський напрямок: ворог постійно зарубується з нами на захід від Новогродівки, основні бої на цьому рубежі відбуваються саме тут. Противник намагається просунутися до траси М-30 яка веде вниз до Селидового. При цьому ворог будує плани, як тим самим перерізати боєпостачання наших підрозділів у місті, тим самим заподіяти північному захопленню", — розповів військовий.

Він зауважив, що бійці Сил оборони тут міцно стоять на своїх рубежах і дають гідну відсіч росіянам.

"Проте їхній наплив не спадає, а постійно зростає, тому витримувати ці хвилі дуже важко", — резюмував "Мучной".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 жовтня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони відбивали 25 штурмових і наступальних дій ЗС РФ поблизу Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Лисівки, Новогродівки та Селидового. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки, противник активно застосовував авіацію.

Нагадаємо, що за словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, росіяни перекидають основні сили поблизу трьох міст — Вугледара, Курахового і Селидового. Окупанти кинули на Селидове цілий армійський корпус та додаткові танкові підрозділи.