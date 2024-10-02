"Наплыв не спадает": ВС РФ под Селидово пытаются перерезать трассу снабжения ВСУ

ВС РФ пытаются продвинуться к трассе М-30. Штурмы на этом участке не прекращаются, поэтому бойцы Сил обороны признаются, что удержать позиции здесь трудно.

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Российские оккупанты на Покровском направлении пытаются продвинуться на запад от Новогродовки, чтобы перерезать трассу снабжения Сил обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Покровское направление: враг постоянно зарубается с нами к западу от Новогродовки, основные бои на этом рубеже происходят именно здесь. Противник пытается продвинуться к трассе М-30 которая ведет вниз к Селидово. При этом враг строит планы, как тем самым перерезать боеснабжение наших подразделений в городе, тем самым причинить северному захвату", — рассказал военный.

Он отметил, что бойцы Сил обороны здесь крепко стоят на своих рубежах и дают достойный отпор россиянам.

"Однако их наплыв не спадает, а постоянно растет, поэтому выдерживать эти волны очень трудно", — резюмировал "Мучной".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 2 октября сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны отражали 25 штурмовых и наступательных действий ВС РФ вблизи Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Лисовки, Новогродовки и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки, противник активно применял авиацию.

Напомним, что по словам военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, россияне перебрасывают основные силы вблизи трех городов — Угледара, Курахово и Селидово. Оккупанты бросили на Селидово целый армейский корпус и дополнительные танковые подразделения.