РФ бросила на Селидово целый армейский корпус, — боец ВСУ (видео)

По словам военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, россияне перебрасывают основные силы вблизи трех городов — Угледара, Курахово и Селидово. По данным Генштаба, ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной.

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Российские войска сейчас сосредотачивают свои основные усилия на южных территориях Донецкой области. Оккупанты бросили на Селидово целый армейский корпус и дополнительные танковые подразделения. Об этом сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины, политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала "КИЕВ24".

"Главный их акцент сейчас — юг Донецкой области — это Угледар, это Курахово. Это, мне кажется, туда они перебрасывают основные силы. И, конечно, на Селидово", — сказал он.

Ситуация вблизи Селидово по состоянию на 1 октября Фото: deepstatemap.live

Сазонов добавил, что российские силы переориентировали свое внимание на более южные районы от Покровска. Бои идут в Торецке, Нью-Йорке, в Часовом Яру.

По его словам, оккупанты давят для того, чтобы Силы обороны не смогли перебросить наши войска из этих районов.

Отметим, что армейский корпус может насчитывать от 30 до 60 тысяч военных.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте состоялось 189 боевых столкновений. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Там Силы обороны остановили 43 штурмовых и наступательных действий оккупантов в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово — ВСУ отбили более 20 атак.

Напомним, 1 октября военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские оккупационные войска не смогут войти в Покровск без Селидово.

1 октября DeepState сообщили о продвижении россиян в районе села Богоявленки и в Угледаре на Времовском направлении, а также в районе поселка Цукурино на Кураховском направлении.