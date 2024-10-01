ВС РФ продвинулись на двух направлениях: в Угледаре идут интенсивные бои (карта)

Боец ВСУ сообщил, что врагу удалось закрепиться в гаражном кооперативе на севере города. В Генштабе подтвердили факт вражеских атак в тех районах, где удалось продвинуться оккупантам.

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Российские оккупанты продвинулись на Кураховском и Времовском направлениях. Об этом 1 октября сообщили в DeepState.

Аналитики рассказали, что враг двигался в районе села Богоявленки и в Угледаре на Времовском направлении, а также в районе поселка Цукурино на Кураховском направлении.

Упомянутые населенные пункты на карте Фото: DeepState Упомянутые населенные пункты на карте Фото: DeepState

Что говорят в ВСУ?

В отчете Генерального штаба ВСУ говорится, что на Кураховском направлении была отражена 31 атака. Враг пытался захватить позиции вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки.

"Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Курахово и Георгиевка", — отметило командование.

На Времовском направлении зафиксировали восемь штурмов, бои шли в районе Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. ВС РФ активно привлекали для ударов штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что в Угледаре продолжаются интенсивные бои. Захватчики пытаются полностью захватить западную часть города и повесить там триколор.

1 октября, по словам военного, враг дошел до гаражного кооператива на севере города и закрепился там. Он подчеркнул, что времени на выход из города мало, и отходить пытаются "далеко не все" украинские группы.

"Алекс" рассказал, что пути отхода корректирует дронами вражеская разведка, поэтому каждое передвижение они "держат на контроле".

Напомним, аналитики DeepState ночью на 1 октября информировали, что ВС РФ вошли в Угледар и вывесили свои флаги в западной части города. Вражескую пехоту заметили внутри многоэтажных домов.

Аналитик издания BILD Юлиан Рёпке назвал условие, при котором Силы обороны могут сохранить контроль над Угледаром.