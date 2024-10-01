ЗС РФ просунулись на двох напрямках: у Вугледарі точаться інтенсивні бої (карта)

Боєць ЗСУ повідомив, що ворогу вдалося закріпитись у гаражному кооперативі на півночі міста. У Генштабі підтвердили факт ворожих атак у тих районах, де вдалося просунутись окупантам.

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Російські окупанти просунулися на Курахівському та Времівському напрямках. Про це 1 жовтня повідомили у DeepState.

Аналітики розповіли, що ворог рухався в районі села Богоявленки та у Вугледарі на Времівському напрямку, а також в районі селища Цукурине на Курахівському напрямку.

Згадані населені пункти на мапі Фото: DeepState Згадані населені пункти на мапі Фото: DeepState

Що кажуть у ЗСУ?

У звіті Генерального штабу ЗСУ йдеться, що на Курахівському напрямку була відбита 31 атака. Ворог намагався захопити позиції поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки.

"Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгіївка", — зауважило командування.

На Времівському напрямку зафіксували вісім штурмів, бої точились в районі Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. ЗС РФ активно залучали для ударів штурмову та бомбардувальну авіацію.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що у Вугледарі продовжуються інтенсивні бої. Загарбники намагаються повністю захопити західну частину міста та почепити там триколор.

1 жовтня, зі слів військового, ворог дійшов до гаражного кооперативу на півночі міста і закріпився там. Він підкреслив, що часу на вихід з міста мало, і відходити намагаються "далеко не всі" українські групи.

"Алекс" розповів, що шляхи відходу коригує дронами ворожа розвідка, тож кожне пересування вони "тримають на контролі".

Нагадаємо, аналітики DeepState вночі на 1 жовтня інформували, що ЗС РФ увійшли в Вугледар та вивісили свої прапори в західній частині міста. Ворожу піхоту помітили всередині багатоповерхових будинків.

Аналітик видання BILD Юліан Рьопке назвав умову, за якої Сили оборони можуть зберегти контроль над Вугледаром.