ЗСУ зможуть відстояти Вугледар, якщо утримають лінію постачання, — аналітик BILD

Росіяни увійшли до Вугледара з південного сходу. Однак у ЗСУ ще є шанси не дати ворогу захопити місто, вважає Юліан Рьопке.

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Багатоповерхові будинки у Вугледарі на Донеччині стали справжньою фортецею, яку успішно обороняє 72-га бригада ЗСУ. Останніми днями росіяни посилили атаки на місто, оточили його з трьох боків і увійшли в місто з південного сходу, повідомив аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке.

Він зазначає, що українці утримують єдиний шлях постачання на півночі в напрямку Курахового.

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"Ми бачимо, що в місті ще є кілька великих будинків, які залишаються під українським контролем. Ці будинки висотою до 10 поверхів добре захищають українців. Проблема — у логістиці, щоб зберігалося постачання і місто не було оточене. У самому місті у ЗСУ ще є можливості окопатися й оборонятися", — заявив Рьопке, уточнивши, що на північ ситуація дуже близька до того, що росіянам вдасться перерізати постачання.

Крім того, він розповів, що російські окупанти захопили ще два села під Покровськом — Крутий Яр і Красний Яр.

Звідти до самого Покровська окупантам залишилося приблизно 9 км.

За інформацією Генерального штабу, на Времівському напрямку підрозділи наших військ за поточну добу відбили шість штурмів росіян недалеко від Вугледара, Богоявленки і Золотої Ниви.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони відбили сім атак противника, шість бойових зіткнень ще тривають.

Нагадаємо, ситуація у Вугледарі з кожним днем стає більш напруженою і лещата навколо міста, де Росія має значну чисельну перевагу, закриваються. У таких умовах, розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, важко говорити про забезпечення українських військ та евакуацію поранених.

Удень 30 вересня російські окупанти здійснили масований механізований штурм у районі Вугледара, атакувавши українських захисників кількома колонами техніки.