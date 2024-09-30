ВСУ смогут отстоять Угледар, если удержат линию снабжения, — аналитик BILD

Россияне вошли в Угледар с юго-востока. Однако у ВСУ еще есть шансы не дать врагу захватить город, считает Юлиан Репке.

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Многоэтажные дома в Угледаре в Донецкой области стали настоящей крепостью, которую успешно обороняет 72-я бригада ВСУ. В последние дни россияне усилили атаки на город, окружили его с трех сторон и вошли в город с юго-востока, сообщил аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке.

Он отмечает, что украинцы удерживают единственный путь снабжения на севере в направлении Курахово.

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"Мы видим, что в городе еще есть несколько больших домов, которые остаются под украинским контролем. Эти дома высотой до 10 этажей хорошо защищают украинцев. Проблема — в логистике, чтобы сохранялось снабжение и город не был окружен. В самом городе у ВСУ еще есть возможности окопаться и обороняться", — заявил Репке, уточнив, что к северу ситуация очень близка к тому, что россиянам удастся перерезать снабжение.

Кроме того, он рассказал, что российские оккупанты захватили еще два села под Покровском — Крутой Яр и Красный Яр.

Оттуда до самого Покровска оккупантам осталось примерно 9 км.

По информации Генерального штаба, на Времьевском направлении подразделения наших войск за текущие сутки отразили шесть штурмов россиян недалеко от Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны отразили семь атак противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

Напомним, ситуация в Угледаре с каждым днем становится более напряженной и тиски вокруг города, где Россия имеет значительное численное преимущество, закрываются. В таких условиях, рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, трудно говорить об обеспечении украинских войск и эвакуации раненых.

Днем 30 сентября российские оккупанты осуществили массированный механизированный штурм в районе Угледара, атаковав украинских защитников несколькими колоннами техники.