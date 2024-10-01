Росіяни увійшли у Вугледар та вивісили прапори у місті, — DeepState

Російські війська вивішують свої прапори над зруйнованим містом та обстрілюють центральну частину Вугледару, де Сили Оборони продовжують чинити опір, повідомляє DeepState. Генеральний штаб ЗСУ цю інформацію офіційно не підтверджує.

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Російські війська увійшли у Вугледар Донецької області з західної та південної частини міста. Про це повідомляють аналітики каналу DeepState.

У західній частині міста росіяни вивісили свої прапори, інформують на каналі.

Російський прапор нібито на даху багатоповерхівки у Вугледарі Донецької області Фото: соцмережi

Окрім того, піхота росіян помічена у місті та у середині багатоповерхівок.

Також, як зазначається, окупанти обстрілюють центральну частину міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив агресору.

Натомість Генеральний штаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджує. У зведенні йдеться, що на Времівському напрямку підрозділи українських військ неподалік Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви відбили шість штурмів росіян. Окупанти здійснили авіаційні удари по районах населених пунктів Новодонецьке, Тамарівка, Новодарівка та Богоявленка, всього було скинуто 21 авіабомбу.

Нагадаємо, ситуація у Вугледарі з кожним днем стає більш напруженою і лещата навколо міста, де Росія має значну чисельну перевагу, закриваються. У таких умовах, розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, важко говорити про забезпечення українських військ та евакуацію поранених.

24 вересня співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий повідомив у розмові з Фокусом, що росіяни хочуть взяти Вугледар в оточення. Він зазначив, що перспектив хорошого сценарію мало. Він вважає, що оточення можливе, якщо нічого не зміниться, а українське угрупування залишиться лише для того, аби тримати руїни. Для покращення ситуації потрібно вивести сили з можливого оточення на нові рубежі, перегрупувати й продовжити тримати оборону.

29 вересня аналітики DeepState повідомили, що російські військові просуваються у східну частину Вугледара на Донбасі з боку дач, ворог намагається закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігала піхота. Крім цього, ворог тисне з правого флангу.

Удень 30 вересня російські окупанти здійснили масований механізований штурм у районі Вугледара, атакувавши українських захисників кількома колонами техніки.