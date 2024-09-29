"Вже забігає піхота": росіяни продовжують тиснути на Вугледар, — DeepState (карта)

Росіяни намагаються закріпитися в східній частині Вугледару, зазначають аналітики DeepState. За попередньою інформацією, дорога на Богоявленку взята під вогневий контроль.

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Після взяття шахти "Південнодонбаська №1" збройні сили РФ просуваються в східну частину Вугледару Донецької області зі сторони дач та намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста. Туди, як зазначають аналітики каналу DeepState, вже забігає піхота.

Також йдуть спроби тиску із правого флангу, але поки до міста окупанти не добралися.

Як зазначається, для взяття Вугледару росіяни залучили додаткові ресурси, зокрема, підрозділи, які активно працюють дронами.

Паралельно з наступом піхоти, агресор знищує місто постійними обстрілами.

За попередньою інформацією, дорога на Богоявленку взята під вогневий контроль. Тривають спроби просунутися зі сторони Водяного.

Експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вважає, що ЗСУ можуть відстояти Вугледар, якщо утримають лінію постачання на північ від міста.

"Ми бачимо, що у місті ще є кілька великих будинків, що залишаються під українським контролем. Ці будинки заввишки до 10 поверхів добре захищають українців. Проблема — у логістиці, щоб зберігалося постачання та місто не було оточене. У самому місті ЗСУ ще має можливості окопатися і оборонятися. Але на північ ситуація дуже близька до того, що росіянам вдасться перерізати постачання", — зазначив Рьопке.

Як інформують у Генеральному штабі, з початку доби на Времівському напрямку противник 11 разів штурмував українські позиції біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки. Крім цього, загарбники били некерованими авіаційними ракетами у райони населених пунктів Рівнопіль, Новодарівка та Золота Нива.

Нагадаємо, 25 вересня у ЗМІ повідомили, що бійці 72-ї ОМБр нібито відступають з Вугледара на Донбасі. Проте тоді військовослужбовці зауважили в розмові з Фокусом, що тримаються.

26 вересня боєць 72-ї ОМБр спростував вихід бригади з Вугледара Донецької області. Він зауважив, що попри важкі штурми та обставини, бійці залишаються на місці.