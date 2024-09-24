ЗС РФ посилили атаки біля Вугледара і намагаються обвалити фланги України, — ISW (карти)

Американські аналітики не знайшли підтверджень тому, що російські джерела просунулися в полях на північний захід та захід від Вугледара і захопили шахту Південнодонбаська №3.

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Російські війська посилили наступальні операції біля Вугледара і, за повідомленнями, намагаються розвинути локальний тактичний успіх, щоб обвалити фланги на українському виступі у Вугледарі. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 23 вересня.

Російські джерела стверджують про просування в полях на північний захід і захід від Вугледара, а також у східній частині від міста. За деякими даними, захоплена шахта Південнодонбаська №3, за допомогою якої Сили оборони захищали північно-західний фланг міста. Стверджується також про захоплення водостоку біля лінії Костянтинівка – Водяне, а також, що ЗС РФ беруть участь у боях у районі дач на сході Вугледара. Але в ISW не знайшли всьому цьому підтверджень.

Карта DeepState: Вугледар на карті

Російські джерела також стверджували, що ЗС РФ просунулися на схід від Вугледара 23 вересня — знову ж таки, підтверджень цьому немає.

Також стверджувалося, що ЗС РФ закріплюють тактичні успіхи після захоплення Пречистівки та що українські сили починають відступати з південно-східних частин Вугледара на тлі одночасних просувань ЗС РФ на східних і західних флангах Вугледара.

Генштаб ЗСУ заявив, що російські війська почали атаки на Вугледар і Павлівку 22 і 23 вересня.

Нагадаємо, що в СБУ повідомили, що в Харкові військовий ЗСУ наводив ракети РФ на свою бригаду.

Також повідомлялося, що Зеленський озвучив новий прогноз щодо термінів завершення війни.