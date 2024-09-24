ВС РФ усилили атаки возле Угледара и пытаются обрушить фланги Украины, — ISW (карты)

Американские аналитики не нашли подтверждений тому, что российские источники продвинулись в полях к северо-западу и западу от Угледара и захватили шахту Южнодонбасская №3.

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Российские войска усилили наступательные операции возле Угледара и, по сообщениям, пытаются развить локальный тактический успех, чтобы обрушить фланги на украинском выступе в Угледаре. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 23 сентября.

Российские источники утверждают о продвижении в полях к северо-западу и западу от Угледара, а также в восточной части от города. По некоторым данным, захвачена шахта Южнодонбасская №3, с помощью которой Силы обороны защищали северо-западный фланг города. Утверждается также о захвате водостока возле линии Константиновка – Водяное, а также, что ВС РФ участвуют в боях в районе дач на востоке Угледара. Но в ISW не нашли всему этому подтверждений.

Карта DeepState: Угледар на карте

Российские источники также утверждали, что ВС РФ продвинулись к востоку от Угледара 23 сентября — опять же, подтверждений этому нет.

Также утверждалось, что ВС РФ закрепляют тактические успехи после захвата Пречистовки и что украинские силы начинают отступать из юго-восточных частей Угледара на фоне одновременных продвижений ВС РФ на восточных и западных флангах Угледара.

Генштаб ВСУ заявил, что российские войска начали атаки на Угледар и Павловку 22 и 23 сентября.

Напомним, что в СБУ сообщили, что в Харькове военный ВСУ наводил ракеты РФ на свою бригаду.

Также сообщалось, что Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения войны.