В Харькове военный ВСУ наводил ракеты РФ на свою бригаду (фото)

Перед вражеским обстрелом фигурант должен был прибыть в определенное место на передовой, а оккупанты — создать для него "коридор" для перехода линии фронта.

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В Харькове спецназовцы задержали 45-летнего военного, который наводил российские ракеты на свою бригаду ВСУ и готовился бежать в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Задержанного недавно мобилизовали, а в августе этого года его дистанционно завербовала военная разведка РФ. Он должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений своей бригады ВСУ.

В обмен на это российская спецслужба обещала "эвакуировать" его в Россию, где он планировал вступить в ВС РФ и воевать против Украины.

Мужчина обозначал нужные локации на гугл-карте и проводил доразведку вблизи боевых позиций украинской ПВО, которую оккупанты надеялись "обойти" во время ракетной атаки.

Перед вражеским обстрелом фигурант должен был прибыть в определенное место на передовой, а оккупанты — создать для него "коридор" для перехода линии фронта.

"Сотрудники СБУ сработали на опережение и как только задокументировали преступные действия агента, то задержали его на этапе подготовки к "эвакуации" в Россию. Кроме того, в ходе спецоперации СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск, что полностью сорвало планы агрессора", — сообщили в СБУ.

Во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

Мужчине сообщено о подозрении по статье "государственная измена". Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 27 августа росСМИ сообщили о гибели полковника ФСБ в Москве, который погиб, подавившись куском мяса.