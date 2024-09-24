У Харкові військовий ЗСУ наводив ракети РФ на свою бригаду (фото)

Перед ворожим обстрілом фігурант мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту.

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У Харкові спецпризначенці затримали 45-річного військового, який наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ та готувався втекти до Росії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманого нещодавно мобілізували, а у серпні цього року його дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ. Він мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ.

В обмін на це російська спецслужба обіцяла "евакуювати" його до Росії, де він планував вступити до ЗС РФ і воювати проти України.

Чоловік позначав потрібні локації на гугл-карті та проводив дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку окупанти сподівалися "обійти" під час ракетної атаки.

Перед ворожим обстрілом фігурант мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту.

"Співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до "евакуації" в Росію. Крім того, у процесі спецоперації СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ, що повністю зірвало плани агресора", — повідомили в СБУ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

Чоловікові повідомлено про підозру за статтею "державна зрада". Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 27 серпня росЗМІ повідомили про загибель полковника ФСБ у Москві, який загинув, вдавившись шматком м'яса.