Подавився шматком м'яса: у Москві під час вечері помер полковник ФСБ, — росЗМІ (фото)

Джерела журналістів діляться, що Максим Єрьомін встиг дослужитися до начальника відділу по боротьбі з тероризмом і їздив у відрядження до Сирії. У вечір смерті йому стало погано через їжу, що застрягла в дихальних шляхах, але медики виявилися безсилими.

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У Росії під час вечері загинув 50-річний полковник ФСБ Максим Єрьомін із позивним "Єрьома". Причиною став шматочок м'яса, що застряг у дихальних шляхах. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Стався інцидент у Москві ще в неділю, 25 серпня, діляться джерела журналістів. Під час вечері Максим Єрьомін різко відчув себе погано і йому стало складно дихати. На місце одразу ж викликали медиків, але вони вже ніяк не змогли йому допомогти.

"Причиною став шматочок м'яса, що застряг у нього в дихальних шляхах. Єрьоміна терміново доставили в лікарню імені Ворохобова, але врятувати не змогли. Причиною смерті стала механічна асфіксія", — йдеться в повідомленні.

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Максим Єрьомін: чим був відомий полковник ФСБ

Baza пише, що в 90-х роках загиблий чоловік був видним учасником навколофутбольного руху. Єрьома, як його почали називати друзі, був одним із засновників знаменитого угруповання фанатів ЦСКА Red-Blue-Warriors.

У Москві під час вечері помер полковник ФСБ Максим Єрьомін Фото: Baza

При цьому у звичайному житті Максим Єрьомін служив у ФСБ. На початку 00-х його відправили на Кавказ, де він мав вiдношення до ліквідації низки відомих польових командирів.

За всі роки роботи в російській спецслужбі він дослужився до звання полковника ФСБ і начальника відділу по боротьбі з тероризмом. До слова, автори матеріалу також розповіли про відрядження Максима Єрьоміна до Сирії.

У загиблого залишилося троє дітей.

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, що в Росії за два дні померли дві людини, пов'язані із заступником міністра оборони. Спочатку, 8 липня, у московському СІЗО помер Ігор Котельников. Наступного дня стало відомо про смерть Магомеда Хандаєва.

5 липня стало відомо, що у Воронежі в управлінні ФСБ застрелили співробітника спецслужб. За словами журналістів, чоловік у будівельному одязі забрався на дах гаража і вистрілив в одного зі співробітників ФСБ із пістолета.