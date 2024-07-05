У Воронежі в управлінні ФСБ застрелили співробітника спецслужб, — росЗМІ

За словами журналістів, чоловік у будівельному одязі забрався на дах гаража і вистрілив в одного зі співробітників ФСБ із пістолета.

Related video

У російському Воронежі стався збройний напад на один з об'єктів ФСБ, під час якого від вогнепального поранення загинув співробітник спецслужби. Про це повідомляє місцеве видання "Абирег".

Повідомляється, що нападника затримали, а випадок стався не в головній будівлі регіонального управління на вулиці Володарського. У якій саме, не уточнюється.

Офіційна влада РФ поки що не коментувала події.

За іншими даними, чоловік у будівельному одязі забрався на дах гаража і вистрілив в одного зі співробітників ФСБ із пістолета Макарова.

Нагадаємо, що напередодні, 4 липня, стало відомо, що ФСБ затримала російського полковника, пов'язаного з різаниною в Бучі.

Також повідомлялося, що 3 липня колаборанта з Вінницької області засуджено до 15 років ув'язнення за підготовку ракетних ударів по "Укрзалізниці".

В Одесі затримали затримали групу коригувальниць, які, за інформацією силовиків, працювали в місцевому кафе й отримали за дані про місця дислокації ЗСУ, військкоматів і ППО 500 доларів.