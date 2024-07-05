В Воронеже в управлении ФСБ застрелили сотрудника спецслужб, — росСМИ

По словам журналистов, мужчина в строительной одежде забрался на крышу гаража и выстрелил в одного из сотрудников ФСБ из пистолета.

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В российском Воронеже произошло вооруженное нападение на один из объектов ФСБ, во время которого от огнестрельного ранения погиб сотрудник спецслужбы. Об этом сообщает местное издание "Абирег".

Сообщается, что нападавшего задержали, а случай произошел не в главном здании регионального управления на улице Володарского. В каком именно, не уточняется.

Официальные власти РФ пока не комментировали произошедшее.

По другим данным, мужчина в строительной одежде забрался на крышу гаража и выстрелил в одного из сотрудников ФСБ из пистолета Макарова.

Напомним, что накануне, 4 июля, стало известно, что ФСБ задержала российского полковника, связанного с резней в Буче.

Также сообщалось, что 3 июля коллаборационист из Винницкой области приговорен к 15 годам заключения за подготовку ракетных ударов по "Укрзализныце".

В Одессе была задержана группа корректировщиц, которые, по информации силовиков, работали в местном кафе и получили за данные о местах дислокации ВСУ, военкоматов и ПВО 500 долларов.