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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Делали "селфи" на фоне нужных объектов: в Одессе задержали группу корректировщиц (фото)

одесса, кафе, сбу, фсб, корректировщицы
Фото: Прокуратура Одесской области | Задержание корректировщиц в кафе

Девушки, по данным силовиков, работали в местном кафе. За информацию о местах дислокации подразделений ВСУ, военкоматов, госпиталей и ПВО они получили от куратора из ФСБ 500 долларов.

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В Одессе задержали женскую агентурную группу ФСБ РФ, в которую входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местной кофейне. Они готовили массированный ракетно-дроновой удар по военной инфраструктуре областного центра, информирует СБУ.

По указанию российской спецслужбы, чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники.

Также фигурантки пытались обнаружить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, которые оберегают город с воздуха и морской акватории.

Обнаружив "нужный" объект, агентки делали селфи на его фоне, с привязкой к местности. Полученные сведения агенты отправляли своему куратору.

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Для конспирации во время переписки они скрывались за вымышленными никнеймами, а также использовали анонимный чат.

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За каждое выполненное задание фигурантки, которые в переписке просили о трудоустройстве в одну из российских спецслужб, получали от куратора денежное вознаграждение.

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Как уточнили в прокуратуре региона, подозреваемые успели проинформировать оккупантов о не менее 7 объектах и получили за свою работу 500 долларов США.

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Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная группой лиц в условиях военного положения). Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе девушка-подросток случайно застрелила военного. Она попросила посмотреть на автомат и нажала на спусковой крючок. Пуля попала в 23-летнего военнослужащего-десантника из Житомирской области.