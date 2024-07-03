Готував ракетні удари по "Укрзалізниці": колаборант з Вінниччини сів на 15 років за ґрати (фото)

За співпрацю з ФСБ чоловік отримав на картку 3300 гривень. Раніше він був судимий за виправдовування збройної агресії РФ проти України.

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57-річний мешканець Вінницької області отримав 15 років ув'язнення за те, що готував ракетно-дронові атаки по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема по "Укрзалізниці". Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У 2023 році чоловік добровільно зобов’язався збирати відомості про українські Сили оборони й об’єкти критичної інфраструктури на території Вінницької області та передавати їх іноземній організації. У відповідь його запевнили про надання щомісячної грошової допомоги в розмірі 2285 російських рублів", — йдеться у повідомленні.

В Офісу генпрокурора уточнили, що упродовж кількох місяців засуджений надав російським спецслужбам інформацію про розташування об’єктів залізниці, енергетики, поліції та охорони здоров’я Вінниччини.

За це чоловік отримав на банківську картку близько 3300 гривень. раніше він був судимий за виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Фото: ОГПУ Фото: ОГПУ

У Службі безпеки України пояснили, що для виконання ворожого завдання агент намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони ЗСУ.

"Також він збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що забезпечують електрикою об’єкти залізничної інфраструктури. Одержані розвіддані агент мав передати своєму російському куратору через анонімну поштову скриньку. "Звіт" передбачав координати потенційних цілей з їхніми фото і текстовими роз’ясненнями", — зазначили в СБУ.

Зловмисник сподівався, що пізніше російська спецслужба "евакуює" його на територію РФ.

Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 2 липня СБУ затримала співробітника ДСНС Черкащини, який за тисячу доларів обіцяв працевлаштування на посади, які "захищали" від мобілізації.

У цей же день в Україні вдалося знешкодити агентурну групу російської ФСБ, в якій одна з учасниць користувалася перуками для конспірації.